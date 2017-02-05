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Göze geldi!

Göze geldi!
Sosyetik ikoncan Eda Taşpınar'a nazar değdi. Önceki gece bir erkek arkadaşıyla Lucca'da objektiflere takılan Taşpınar'ın sol gözündeki morluk ve şişlik dikkat çekti. Görüntü alınmasını engellemek için eliyle yüzünü kapatan ikoncan, başarılı olamadı.

Taşpınar, "Gözünüze ne oldu?" diye soran gazetecileri duymazdan gelip hızla aracına yöneldi. Geçtiğimiz aylarda göz kanallarındaki tıkanıklıktan dolayı ameliyat olan ünlü ikoncanın bu hallerini görenler sosyetik güzelin sağlığından endişe etti.

MORARDI YÜZÜNÜ KAPADI
Bronz bir ten uğruna saatlerce güneşlenerek gözünde kuruluk oluşan , ameliyat sonrasında "Gözde kalıcı hasar olma riski var" demişti.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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