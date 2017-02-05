Göze geldi!

Sosyetik ikoncan EdaTaşpınar'a nazar değdi. Öncekigece bir erkek arkadaşıyla Lucca'daobjektiflere takılan Taşpınar'ın solgözündeki morluk ve şişlik dikkatçekti. Görüntü alınmasını engellemekiçin eliyle yüzünü kapatanikoncan, başarılı olamadı.
Taşpınar, "Gözünüze ne oldu?"diye soran gazetecileri duymazdangelip hızla aracına yöneldi.Geçtiğimiz aylarda göz kanallarındakitıkanıklıktan dolayı ameliyat olanünlü ikoncanın bu hallerini görenlersosyetik güzelin sağlığından endişeetti.
MORARDIYÜZÜNÜKAPADI
Bronz bir ten uğruna saatlerce güneşlenerek gözünde kuruluk oluşan Eda Taşpınar, ameliyat sonrasında "Gözde kalıcı hasar olma riski var" demişti.
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