Bu tatil herkesi kıskandıracak… Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Metin-Aslı Şen, Selim-Eda Kosif ve İpek-Enver Varol çifti sömestr tatilini rüya gibi bir gemi turuyla değerlendirdi. Çocuklarını İstanbul'da bırakan sosyetikler, 362 metrelik dünyanın en büyük gemisi Harmony of the Seas ile 1 haftalık tura çıktı. Lüks tatilleri için kesenin ağzını açan grup, 6700 yolcu kapasiteli dev gemide geceliği kişi başı 3 bin dolar (11 bin lira) olan 3 adet dubleks kamara tuttu. Kamaranın balkonundan okyanus manzarasını izleyen sosyetikler, sadece konaklama için yaklaşık yarım milyon harcadı.



MİLYONLUK TATİL KEYFİ

Gemideki dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran alışveriş merkezlerini ziyaret etmeyi ihmal etmeyen ünlü çiftler, bol bol alışveriş yaptı. Tatilleri boyunca 2300 personeli bulunan lüks gemiyle Florida, Haiti, Jamaika ve Meksika'ya uğrayan sosyetenin gözde isimleri, her limanda fotoğraf çektirip bu anlarını ölümsüzleştirdi. Çektikleri renkli kareleri sosyal medyada paylaşan yakın dostlara "Gemide şenlik var" yorumları yapıldı. Gittikleri her ülkede de kendileri ve yakınları için alışveriş yapan cemiyet dünyasının ünlü isimleri, milyonluk tatilleriyle herkese parmak ısırttı.







500 BİN LİRAYA KONAKLAMA

Yakın dostlar; içerisinde su kaydırakları, havuzlar, basket sahaları, casinolar, onlarca zincir restoran, sinema ve dünyaca ünlü müzikallerin sahnelendiği tiyatro salonları bulunan gemide eğlenceli anlar yaşadı.