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Gecenin yıldızı

Gecenin yıldızı
Saçlarını turuncudan mora, kırmızıdan pembeye kadar pek çok farklı renge boyatan , sadeliği seçti. Önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yiyen şarkıcı, siyaha boyatıp kısacık kestirdiği saçlarıyla objektiflere böyle poz verdi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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