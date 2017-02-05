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Centilmen Caner

Centilmen Caner
Eski eşi Asena Atalay'ın açtığı icra takibini mahkemeye başvurarak durduran Caner Erkin, önceki gece eşi Şükran Ovalı'yla 'Kaplan Sarılması' adlı oyunu izledi. Keyifli olduğu gözlenen ikili, çocuk sahibi olup olmayacakları sorulunca "Bu konuları vakti gelince konuşuruz" dedi.


Caner Erkin, eşi arabaya binerken kapıyı açarak centilmenliğini gösterdi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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