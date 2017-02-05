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Alo Oktay nasılsın?

Alo Oktay nasılsın?
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Meryem'i 'dan vefa örneği… Oyuncu, önceki akşam gazetecilerden rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın hastaneye kaldırdığını duydu. Hemen telefonuna sarılan Çakır, Kaynarca'nın iyi olduğunu öğrenince, rahat bir nefes aldı.
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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