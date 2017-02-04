Zirveye kondu

Geçtiğimiz yaz evlenen Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu, önceki gün Bulgaristan'da kayak keyfi yaptı. Yaklaşık 3 bin metrelik Musala Dağı'nın zirvesine çıkan yakışıklı oyuncu, kartal pozu vererek taraftarı olduğu ve ligin 1. sırasında yer alan Beşiktaş'ın başarısını kutladı. Oktay'a "En büyük aşk BeşiktAşk" yorumları geldi.