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Zirveye kondu

Zirveye kondu
Geçtiğimiz yaz evlenen Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu, önceki gün Bulgaristan'da kayak keyfi yaptı. Yaklaşık 3 bin metrelik Musala Dağı'nın zirvesine çıkan yakışıklı oyuncu, kartal pozu vererek taraftarı olduğu ve ligin 1. sırasında yer alan Beşiktaş'ın başarısını kutladı. Oktay'a "En büyük aşk BeşiktAşk" yorumları geldi.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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