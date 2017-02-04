Uyku saati

Tüp bebek tedavisi gördüğü konuşulan Beren Saat, gecelerde efkar dağıttı. Katıldığı davetten sabaha karşı ayrılan Beren Saat, aşırı alkolün etkisiyle ayakta zor durdu. Güzel oyuncu, arabasına biner binmez uyku moduna geçti
Tüp bebek tedavisi için uzun süredir ABD'de olan BerenSaat, İstanbul gecelerine hızlı bir giriş yaptı. Daha önce de birçok kez gecelerde alkollü halleriyle objektiflere yakalanan Saat, şaşırtmadı. Önceki akşam yakın dostu yönetmen ve video sanatçısı Aykut Cömert'in NişantaşıRoom and Rumours'daki doğum günü partisine katılan güzel oyuncu, alkolü fazla kaçırınca ayakta durmakta zorlandı. Ünlü isimlerin bir araya geldiği partiden en son ayrılan davetli Beren Saat oldu. Alkolün etkisiyle gözleri kapanmak üzere olan oyuncu, yürürken de sendeleyince iki kişinin yardımıyla mekandan ayrıldı.
YOLUNU ŞAŞIRDI
Konuşmakta da zorlanan BerenSaat, kendi aracına gitmek isterkenyolu şaşırıp başka bir arabaya yönelincedevreye yardımcısı girdi. Saat'inkoluna giren yardımcısı, oyuncuyaaracına kadar eşlik etti. Arka koltuğageçen ve uyukladığı gözlenen ünlüoyuncu, gazetecilerin tüp bebek tedavisive yeni projelerle ilgili sorularınıcevapsız bıraktı. Ünlü oyuncunun aşırıalkollü hallerini görenler ise "Bebeksahibi olmak için yıllarca tüpbebek tedavisi gören birinin alkoltüketmesi ne kadar doğru?" diyesormaktan kendilerini alamadı. Bu aradatüp bebek tedavisine ilk olarak 2015yılında Türkiye'de başlayan Saat,durumu basının öğrenmesiyle tedavisineABD'de devam etmişti.
YARDIMCIKOLUNAGİRDİ Mekandan en son ayrılan davetli olan Beren Saat, ayakta durmakta zorlanınca devreye yardımcısı girdi.
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