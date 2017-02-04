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Uyku saati

Tüp bebek tedavisi gördüğü konuşulan , gecelerde efkar dağıttı. Katıldığı davetten sabaha karşı ayrılan Beren Saat, aşırı alkolün etkisiyle ayakta zor durdu. Güzel oyuncu, arabasına biner binmez uyku moduna geçti

Uyku saati
Tüp bebek tedavisi için uzun süredir ABD'de olan Beren Saat, İstanbul gecelerine hızlı bir giriş yaptı. Daha önce de birçok kez gecelerde alkollü halleriyle objektiflere yakalanan Saat, şaşırtmadı. Önceki akşam yakın dostu yönetmen ve video sanatçısı Aykut Cömert'in Nişantaşı Room and Rumours'daki doğum günü partisine katılan güzel oyuncu, alkolü fazla kaçırınca ayakta durmakta zorlandı. Ünlü isimlerin bir araya geldiği partiden en son ayrılan davetli Beren Saat oldu. Alkolün etkisiyle gözleri kapanmak üzere olan oyuncu, yürürken de sendeleyince iki kişinin yardımıyla mekandan ayrıldı.

YOLUNU ŞAŞIRDI
Konuşmakta da zorlanan Beren Saat, kendi aracına gitmek isterken yolu şaşırıp başka bir arabaya yönelince devreye yardımcısı girdi. Saat'in koluna giren yardımcısı, oyuncuya aracına kadar eşlik etti. Arka koltuğa geçen ve uyukladığı gözlenen ünlü oyuncu, gazetecilerin tüp bebek tedavisi ve yeni projelerle ilgili sorularını cevapsız bıraktı. Ünlü oyuncunun aşırı alkollü hallerini görenler ise "Bebek sahibi olmak için yıllarca tüp bebek tedavisi gören birinin alkol tüketmesi ne kadar doğru?" diye sormaktan kendilerini alamadı. Bu arada tüp bebek tedavisine ilk olarak 2015 yılında Türkiye'de başlayan Saat, durumu basının öğrenmesiyle tedavisine ABD'de devam etmişti.



YARDIMCI KOLUNA GİRDİ
Mekandan en son ayrılan davetli olan , ayakta durmakta zorlanınca devreye yardımcısı girdi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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