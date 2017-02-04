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Tazminat göndermesi

Tazminat göndermesi
İşadamı Mete Okay ile 6 yıllık evliliğini sonlandırmaya hazırlanan Ebru Destan, boşanan diğer ünlüleri kızdıracak… Önceki gün Akmerkez'de objektiflere takılan Destan, Asena Atalay ve Ece Erken'in boşandıktan sonra eski eşlerinden alamadıkları nafaka ücretleri hatırlatılınca şunları söyledi:

"Benim talep ettiğim tazminat gayet makul ve mantıklı." Eski manken; eşinden boşanmak için 2 milyon lira manevi, 500 bin lira da maddi tazminat isterken Atalay ise geçtiğimiz haftalarda eski eşi Caner Erkin'e 451 bin liralık icra takibi başlatmıştı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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