Tazminat göndermesi

İşadamı MeteOkay ile 6 yıllık evliliğinisonlandırmaya hazırlananEbru Destan, boşanandiğer ünlüleri kızdıracak…Önceki gün Akmerkez'deobjektiflere takılan Destan,Asena Atalay ve EceErken'in boşandıktan sonraeski eşlerinden alamadıklarınafaka ücretleri hatırlatılıncaşunları söyledi:
"Benim talep ettiğimtazminat gayet makul vemantıklı." Eski manken;eşinden boşanmak için2 milyon lira manevi,500 bin lira da madditazminat isterken Atalayise geçtiğimiz haftalarda eskieşi Caner Erkin'e 451 binliralık icra takibi başlatmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.