Sürpriz düet

'Olanlar Oldu' ile gişede yüzü gülen Ata Demirer'den müzik ziyafeti… Sevilen komedyen, önceki gece BKM'deki 'Ata Demirer Gazinosu' adlı gösterisiyle de kulakların pasını sildi. Gecenin sürprizi ise Tuvana Türkay oldu. Güzel oyuncu, Demirer'le filmde seslendirdiği 'İncirler Olana Kadar' şarkısını söyledi.



Doğan SAVAŞ