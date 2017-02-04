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Şeker Nilperi

Şeker Nilperi
Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki akşam Craft Tiyatro sahnesinde görücüye çıkan 'Yutmak' adlı oyunu izledi. Oyun sonrası elindeki şekerle poz veren oyuncu, imitasyon olduğunu belirttiği rengarenk kürküyle de şıklığını sergiledi.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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