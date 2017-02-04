Minik Serçe’den büyük kapris

Son albümü 'Biraz Pop BirazSezen'le 6 yıl aradan sonra hayranlarınınkarşısına çıkan Sezen Aksu, önceki geceşaşırttı. Yılmaz Erdoğan'ın 'Münaşaka'adlı oyununu izlemek için Maslak Uniqİstanbul'a giden Minik Serçe, basınıgörünce dakikalarca VIP minibüsündeninmedi. Salona giriş için başka bir kapıarayan sanatçı, sinirlenip evine döndü.
Yetkililerin telefonla ikna etmeyeçalıştığı Sezen Aksu'nun "Basın oradaolduğu müddetçe kesinlikle geridönmeyeceğim" dediği öğrenildi. Yaşananolaydan haberdar olan Yılmaz Erdoğan'ınsahne öncesi morali bozulurken MinikSerçe'nin basının da davetli olduğu gecedeyaptığı bu anlamsız kaçış yeni albümününreklamı olarak yorumlandı.
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