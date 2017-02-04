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Mega heyecan

ABD’de çılgınlığı yaşandı. Konser biletleri bitmek üzere olan Megastar’ın afişleri ’taki leri süsledi

Mega heyecan
Önümüzdeki ay ABD'de konser verecek olan 'a müthiş ! Sanatçının 2-3 Mart tarihlerinde New York Manhattan Center Stüdyoları'ndaki Hammerstein konser salonunda, 5 Mart'ta ise Los Angeles'taki The Novo'da gerçekleşecek olan konserleri için hazıklıklar son sürat devam ediyor. Sanatçının bilet fiyatları 390 lira ile 620 lira (104-165 dolar) arasında değişen konserlerini önceki gün 'un dört bir yanını dolaşan ler, 'TARKAN' görselleriyle müjdeledi. VIP dahil olmak üzere tüm biletler, Megastar hayranları tarafından kapışılırken Manhattan sokaklarını turlayan taksilerdeki konser afişleri de Amerikalılar tarafından büyük ilgi gördü. New York konserleri için şehrin her yanında dolaşan taksilerin taşıdığı 'TARKAN' görselleri "Megastar'a da böyle reklam yakışır" dedirtti.

POP ALBÜMÜ GELİYOR
Türk hayranlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki yabancı hayranları tarafından da merakla beklenen Megastar, konser öncesinde piyasaya çıkarmayı planladığı pop albümünün çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Ulus'taki stüdyoda gece-gündüz çalışan ünlü sanatçı, New York ile Los Angeles'ta gerçekleşecek konserlerinde dünya çapında ses getiren ve milyonlar tarafından sevilen şarkılarını seslendirecek.


Aylık 500 dolara (bin 800 lira) reklam verilen Manhattan'daki taksilerden Megastar'ın konserleri için yüzlercesi kiralandı…
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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