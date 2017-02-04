Mega heyecan

Önümüzdeki ay ABD'de konser verecek olan Tarkan'a müthiş reklam! Sanatçının 2-3 Mart tarihlerindeNew York Manhattan CenterStüdyoları'ndaki Hammerstein konser salonunda, 5 Mart'ta iseLos Angeles'taki The Novo'da gerçekleşecek olan konserleri için hazıklıklar son sürat devam ediyor. Sanatçının bilet fiyatları 390 liraile 620 lira (104-165 dolar) arasında değişen konserlerini önceki gün New York'un dört bir yanını dolaşan taksiler, 'TARKAN' görselleriyle müjdeledi. VIP dahil olmak üzere tüm biletler, Megastar hayranları tarafından kapışılırken Manhattan sokaklarını turlayantaksilerdeki konser afişleri deAmerikalılar tarafından büyük ilgi gördü. New York konserleri için şehrin her yanında dolaşan taksilerin taşıdığı 'TARKAN'görselleri "Megastar'a da böylereklam yakışır" dedirtti.
POP ALBÜMÜ GELİYOR
Türk hayranlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki yabancı hayranları tarafından da merakla beklenen Megastar, konser öncesinde piyasaya çıkarmayı planladığı pop albümünün çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Ulus'taki stüdyoda gece-gündüz çalışan ünlü sanatçı, New York ileLos Angeles'ta gerçekleşecek konserlerinde dünya çapında ses getiren ve milyonlar tarafından sevilen şarkılarını seslendirecek.
Aylık 500 dolara (bin 800 lira) reklamverilen Manhattan'daki taksilerdenMegastar'ın konserleri için yüzlercesikiralandı…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.