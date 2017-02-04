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Medyatik Ali

Medyatik Ali
Oğlu 'Eyüp Can'ı 2 ay sonra kucağına alacak olan Pelin Karahan, önceki akşam eşi Bedri Güntay ve 2 yaşındaki oğlu Ali Demir'le Levent'te yemekteydi. Gece boyunca keyifli anlar yaşayan ünlü çift, çıkışta soruları yanıtlarken minik Ali Demir ise sevimliliğiyle basının gözdesi oldu. Oğluna "Ali ne yapıyor abiler?" diye soran Karahan'a Ali Demir'in "Çekiyorlar anne" diye cevap vermesi herkesi kahkahalara boğdu.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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