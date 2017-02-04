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Küçük Ağa Beckham’ı sevdi

Küçük Ağa Beckham’ı sevdi
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Petek Ertüre, önceki gün Madame Tussauds İstanbul müzesini gezdi. Ağaoğlu'ndan olan 3 buçuk yaşındaki oğlu Ali Ege'yle müzedeki ünlülerin balmumu heykellerini inceleyen Ertüre, keyifli gezisini instagram'da paylaştı. Sıra dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ın heykelini görmeye gelince ortaya bu komik görüntü çıktı.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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