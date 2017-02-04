İdil sorusu yüzünü güldürdü

Sosyetik güzel İdil Fırat'la 1 buçuk yıllık aşkını geçen ay bitiren Engin Öztürk, akılları karıştırdı. İkilinin arka arkaya paylaştıkları kedili fotoğraflar için Fırat "Engin'le ayrılsak da arkadaşça görüşüyoruz" derken önceki akşam bir davete katılan yakışıklı oyuncu, konu hakkında sessiz kaldı. Öztürk, muhabirlerin "Hayırlı olsun diyebilir miyiz?" yorumuna gülümsedi.