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Çocuk için kaçamak cevap

Çocuk için kaçamak cevap
Popçu Serdar Ortaç'la eşi Chloe Loughnan önceki gün İstinye'de alışveriş turuna çıktı. Keyifli halleriyle objektiflere poz veren ikili, "Bu yıl çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayırlısı" demekle yetindi. Her zaman makyajlı görmeye alıştığımız İrlandalı model Chloe'nin makyajsız yüzü ise dikkatlerden kaçmadı.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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