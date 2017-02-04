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Burcu Tatlıtuğ

Burcu Tatlıtuğ
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün yaptığı paylaşımla hayranlarını şoke etti! Esmersoy, yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kılığına girdi. Makyajla ve takma sakalla Tatlıtuğ'a benzeyen güzel sunucu, bu anları da "Sakal hattı pek oturmadı ama kardeşim 'yılın adamı' Kıvanç" notuyla instagram'da paylaştı. Esmersoy'un bu karesini takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Öte yandan Esmersoy, arasının açıldığı konuşulan Arda Turan'la ilgili olarak şunları söyledi: "Arda'yla küs değiliz, sık sık görüşüyoruz. Ayrıca bir dönem Arda'yla aramda var olmayan bir ilişki yaratıldı. Ancak onunla birlikte olsam el ele dışarı çıkarız, saklamayız."
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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