Burcu Tatlıtuğ

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün yaptığı paylaşımla hayranlarını şoke etti! Esmersoy, yakışıklı oyuncu KıvançTatlıtuğ'un kılığına girdi. Makyajla ve takma sakalla Tatlıtuğ'a benzeyen güzel sunucu, bu anları da "Sakal hattı pek oturmadı amakardeşim 'yılın adamı' Kıvanç" notuyla instagram'da paylaştı. Esmersoy'un bu karesini takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.
Öte yandan Esmersoy, arasının açıldığı konuşulan Arda Turan'la ilgili olarak şunları söyledi: "Arda'yla küs değiliz, sık sıkgörüşüyoruz. Ayrıca bir dönem Arda'ylaaramda var olmayan bir ilişki yaratıldı.Ancak onunla birlikte olsam el ele dışarıçıkarız, saklamayız."
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