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Aşk pozu

Aşk pozu
Geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medyada ilan eden Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk, önceki akşam düzenlenen bir davete birlikte katıldı. Aynı dizide rol alan aşıklar, davette objektiflere mutluluk pozu verdi. 27 yaşındaki güzel oyuncuyla 37 yaşındaki Caner Cindoruk'u gören hayranları birbirlerine çok yakıştıklarını söyleyerek ikiliyi tebrik etti.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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