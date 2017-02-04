Güzel oyuncu Irmak Ünal'ın aile saadeti… İşadamı Emre Karabacak'la evli olan ve Kayla ile Vadi adındaki çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren ünlü oyuncu, önceki gün babası Cihan Ünal ve annesi Sabiha Tarhan ile çektirdiği fotoğrafı instagram'da paylaştı. 39 yaşındaki oyuncunun paylaştığı bu kareye takipçilerinden "Bir evlat için en güzel, en mutlu an bu olsa gerek" diye yorumlar geldi.