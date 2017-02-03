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Ustaya plaket

Ustaya plaket
İzlenme rekorları kıran 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasını 3 yıldır başarıyla sunan Selçuk Yöntem'e plaketli veda… Usta oyuncu için önceki akşam atv yetkilileri tarafından Cihangir'deki Sur Balık'ta veda yemeği düzenlendi. Koltuğunu yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'a devreden Yöntem'e teşekkür plaketi takdim edildi.
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