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Türk kumaşını tanıtacak

Türk kumaşını tanıtacak
Ünlü balet Tan Sağtürk, Türk kumaşlarının Paris'teki tanıtım yüzü oldu. Sağtürk, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) 7-9 Şubat tarihlerinde katılacağı 'Premiere Vision' kumaş fuarı öncesinde kamera karşısına geçti. Türk kumaşlarıyla poz veren baletin fotoğrafları Paris'te sergilenecek.
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