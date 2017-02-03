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Siyah gözlüklüler şimdi nerede?

, 4 sene önce aramızdan ayrılan için anma gecesi düzenledi. Etkinliğe sanat camiası ilgi göstermeyince usta sanatçı, bu sözlerle sitem etti

Siyah gözlüklüler şimdi nerede?
Türk müziğinin efsane isimlerinden merhum sanatçı Ferdi Özbeğen, ölümünün 4. yılında dostlarının düzenlediği geceyle anıldı. Önceki akşam Bostancı Green Park Otel'in üst katındaki 'Piyanist' adlı mekanda düzenlenen geceye şarkıcı Fedon ev sahipliği yaptı. , kadife sesli sanatçı Ferdi Özbeğen'in kendi şarkılarıyla anıldığı geceye ilgi göstermeyen sanat camiasının ünlü isimlerine sitem etti.

Gece boyunca Mustafa Keser'le şarkılar söyleyen Fedon, şu sözleriyle sanatçı dostlarına gönderme yaptı: "Ferdi ağabey, çok büyük organizasyonlarla anılması gereken bir insan. O bir filozoftu. Ben uzun yıllar onun müşterisiydim, sonra ağabey-kardeş olduk. Bakıyorum da Özbeğen'in cenazesinde siyah gözlük takıp şov yapalar bugün burada yok. Siyah gözlüklüler nerede?"

DOĞAN SAVAŞ
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