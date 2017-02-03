Siyah gözlüklüler şimdi nerede?

Türk müziğinin efsane isimlerinden merhum sanatçı Ferdi Özbeğen, ölümünün 4.yılında dostlarının düzenlediği geceyle anıldı. Önceki akşam Bostancı Green Park Otel'inüst katındaki 'Piyanist' adlı mekanda düzenlenen geceye şarkıcı Fedon ev sahipliği yaptı. Fedon, kadife sesli sanatçı Ferdi Özbeğen'in kendi şarkılarıyla anıldığı geceye ilgi göstermeyen sanat camiasının ünlü isimlerine sitem etti.
Gece boyunca MustafaKeser'le şarkılar söyleyen Fedon, şu sözleriyle sanatçı dostlarına gönderme yaptı: "Ferdi ağabey, çok büyükorganizasyonlarla anılmasıgereken bir insan. Obir filozoftu. Ben uzun yıllar onun müşterisiydim, sonra ağabey-kardeş olduk. Bakıyorum da Özbeğen'incenazesinde siyahgözlük takıp şov yapalarbugün burada yok. Siyahgözlüklüler nerede?"
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