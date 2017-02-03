Sabah çorbası

Oyuncu çift ÖzgeÖzpirinçci ile BurakYamantürk, önceki gecemekan mekan dolaştı.Sabahın ilk ışıklarına dekeğlenen sevgililer, dahasonra soluğu Etiler SarıhanGusto'da aldı. Eğlence sonrası çokacıktıklarını söyleyen çift,yemeğin ardından evlerininyolunu tuttu. İkili, çokyorgun oldukları gerekçesiylegazetecilerin sorularınıyanıtsız bıraktı. ÖzgeÖzpirinçci gece turundaeski sevgilisi Engin AltanDüzyatan'la da bir mekandapişti oldu.
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