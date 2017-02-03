Sabah çorbası

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, önceki gece mekan mekan dolaştı. Sabahın ilk ışıklarına dek eğlenen sevgililer, daha sonra soluğu Etiler Sarıhan Gusto'da aldı.

Eğlence sonrası çok acıktıklarını söyleyen çift, yemeğin ardından evlerinin yolunu tuttu. İkili, çok yorgun oldukları gerekçesiyle gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Özge Özpirinçci gece turunda eski sevgilisi Engin Altan Düzyatan'la da bir mekanda pişti oldu.



Doğan SAVAŞ