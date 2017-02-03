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Özge'den düğün gafı

Özgeden düğün gafı
Güzel model 'dan uzatmalı sevgilisi Hacı Sabancı'ya ince mesaj… Önceki gün bir davete katılan Ulusoy, "Yazın gelmesini bekliyorum. Düğün mevsimi olur" dedi. Gaf yaptığını fark eden güzel model durumu şu sözlerle toparladı:

"Önümüzdeki ay arkadaşımın düğünü var. Yaza da başka bir arkadaşım evlenecek." Özge Ulusoy'un durup dururken düğünden bahsetmesi "Beyaz gelinliği giymeye kararlı olan ünlü mankenden Hacı'ya gönderme" olarak yorumlandı.
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