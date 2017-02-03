Özge'den düğün gafı

Güzel model Özge Ulusoy'dan uzatmalı sevgilisi Hacı Sabancı'ya ince mesaj… Önceki gün bir davete katılan Ulusoy, "Yazıngelmesini bekliyorum. Düğünmevsimi olur" dedi. Gaf yaptığını fark eden güzel model durumu şu sözlerle toparladı:
"Önümüzdeki ay arkadaşımın düğünü var. Yaza da başka bir arkadaşım evlenecek." Özge Ulusoy'un durup dururken düğünden bahsetmesi "Beyazgelinliği giymeye kararlı olanünlü mankenden Hacı'yagönderme" olarak yorumlandı.
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