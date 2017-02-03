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Oscar’lık şov

Oscar’lık şov
İlginç 'tuz atma' yöntemiyle sosyal medyada fenomen olan et lokantaları sahibi Nusret Gökçe'nin Dubai'deki restoranının son konuğu Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio oldu. Nusret şovunu yaparken ünlü yıldız hayranlıkla onu izledi. Tuzlama hareketiyle dünya çapında bir üne kavuşan Gökçe, bu anları #saltbae etiketiyle instagram sayfasından paylaştı. Nusret'e "Oscar'lık şov yaptın" mesajları yağdı.
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