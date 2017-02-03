Kürk tepkisi!

Oyuncu Yeliz Yeşilmen, hayvanseverleri kızdırdı. Önceki akşam düzenlenen bir davete 6 yaşındaki kızı Asya Tuana Akbaş'la birlikte katılan Yeşilmen, kızına giydirdiği kürkle tepki çekti. Yeşilmen'i takipçileri sosyal medyada eleştirdi.
Yeşilmen'in takipçileri "Kızınıza gerçek kürk giydirmeniz biz hayvanseverleri üzdü. Bu yaştaki bir çocuğun üzerinde kürkün ne işi var? Bu durumu size hiç yakıştıramadık" diye tepki gösterdi.
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