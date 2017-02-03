Yol Durumu
  1. 50 bin dolarlık evlilik teklifi
  2. Emrah kız babası oldu

Kürk tepkisi!

, 6 yaşındaki kızına gerçek kürk giydirdi. Günlerdir sosyal medyada ‘kürk karşıtı’ yorumlar yapan hayvanseverler de oyuncuyu topa tuttu

Kürk tepkisi!
Oyuncu , hayvanseverleri kızdırdı. Önceki akşam düzenlenen bir davete 6 yaşındaki kızı Asya Tuana Akbaş'la birlikte katılan Yeşilmen, kızına giydirdiği kürkle tepki çekti. Yeşilmen'i takipçileri sosyal medyada eleştirdi.

Yeşilmen'in takipçileri "Kızınıza gerçek kürk giydirmeniz biz hayvanseverleri üzdü. Bu yaştaki bir çocuğun üzerinde kürkün ne işi var? Bu durumu size hiç yakıştıramadık" diye tepki gösterdi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar