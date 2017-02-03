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  1. CANı sıkıldı!

İkizlere

İkizlere hamile
Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram hesabından ikiz bebeklere olduğunu açıkladı. Paylaştığı hamile fotoğrafı ise beğeni rekorları kırdı. Ünlü şarkıcı, "Ailemizin iki yeni üyeyle büyüyeceği için minnettarız" ifadelerinini kullandı. 2008 yılında rap şarkıcısı Jay-Z ile evlenen ünlü şarkıcının, 5 yaşında Blue Ivy isminde bir çocuğu bulunuyor.
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