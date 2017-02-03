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Hollywood’dan ödüllü

Hollywood’dan ödüllü
Türk Sanat Müziği'nin genç temsilcilerinden Hasan Yıldırım, önceki akşam Akmerkez'deydi. Yıldırım, yönetmenliğini yaptığı kısa filmin Hollywood Film Festivali'nde ödüle layık görüldüğünü söyledi. Sanatçı "Hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
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