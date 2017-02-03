Heyecan sürüyor

Oğlu 'Eyüp Can'ı kucağına almak için gün sayan Pelin Karahan, önceki gün Akasya'da objektiflere takıldı. 2 ay sonra ikinci kez erkek annesi olacağını söyleyen güzel oyuncu, heyecanının gün geçtikçe arttığını ifade etti. 2 yaşında Ali Demir adında bir oğlu bulunun Karahan, hamileliğin getirdiği güzelliği ile de dikkat çekti.