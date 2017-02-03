Günçe style

Geçtiğimiz yıl katıldığı 'Survivor' ile şöhretini ikiye katlayan oyuncu ve sunucu Yunus Günçe önceki gün kız arkadaşıyla Nişantaşı City's'deydi.



Sevgilisiyle mağazaları turlayıp alışveriş yapan Günçe'nin buz gibi havaya rağmen giydiği şort dikkat çekti. Oyuncu, alışverişi boyunca elinden telefonunu düşürmedi.