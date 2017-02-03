Emrah kız babası oldu

Atv'nin başarılı dizisi 'Aşk ve Mavi'deki performansıyla göz dolduran Emrah ve eşi Sibel Erdoğan, dün minik kızlarını kucağına aldı. 2 yaşında Elyesa adında oğulları bulunan çiftin kızları Fulya Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya geldi. 3 kilo 800 gram ağırlığındaki bebek, Erdoğan Ailesi'ni sevince boğdu. Anneyle bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.