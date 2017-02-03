Düğün çılgınlığı

Fahriye Evcen’le Burak Özçivit sevgisi sınır tanımadı. Dubai’ye giden Özçivit, aldığı teklifle şoke oldu. Ünlü çiftin düğününe sponsor olmak isteyen organizatörler dudak uçuklatan teklifler yaptı. Özçivit, Dubai’de düğüne yeşil ışık yaktı
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit,Ortadoğu'yu bir kez daha birbirinekattı... Kasım 2016'da DubaiCity Walk'taki organizasyonda Araphayranlarıyla bir araya gelen Özçivit, öncekiakşam da Şeyh Al Maktum'un özel davetlisiolarak Dubai'deydi. Ünlü oyuncuyu yakındangörmek isteyen on binler sokaklara döküldü.Arap hayranlarının gönlünde taht kuran yakışıklıÖzçivit, özel olarak kurulan sahnede mini bir söyleşigerçekleştirdi. Oyuncuya söyleşi sırasında en çoksevgilisi Fahriye Evcen'le ilgili sorular soruldu."Fahriye çok iyi, size selamı var" diyen yakışıklıoyuncuya organizasyon boyunca teklif üstüne teklif yağdı.
4 MİLYON DOLARLIK TEKLİF
Daha önce nişanlısı Fahriye Evcen'le balayını Dubai'de yapmaları için Arap bir işadamından 2 milyon dolarlıkteklif alan Burak Özçivit'e bu kez de düğünleri için reddedemeyeceği öneriler sunuldu. Gözde çiftin bu yaz gerçekleşmesi planlanan düğününü Dubai'de yapmalarını isteyen Arap organizatörler, kesenin ağzını açtı. Gelinlikten damatlığa, düğünün yapılacağı mekandan gelin arabasına kadar pek çok detayı karşılamak isteyen organizatörler, ünlüçifte 2'şer milyon dolar da teklif etti. Gördüğü ilgiden memnun olan Özçivit, yapılan tekliflere karşılık "Türkiye veAlmanya'nın ardından bir düğün de Dubai'de yapmamızgerekiyor" dedi. Özçivit'in önümüzdeki ay Şeyh ve ailesinin himayesinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğe ise nişanlısı Fahriye Evcen'le katılması bekleniyor…
atv'deki yeni dizisi 'Ölene Kadar'la Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da milyonlar tarafından izlenen Fahriye Evcen'in Arap işadamlarının yaptığı teklife ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.
Oyuncuylafotoğraf çektirmekisteyenlerincebinden 2 bin 500lira çıktı.
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