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Düğün çılgınlığı

’le sevgisi sınır tanımadı. Dubai’ye giden Özçivit, aldığı teklifle şoke oldu. Ünlü çiftin düğününe sponsor olmak isteyen organizatörler dudak uçuklatan teklifler yaptı. Özçivit, Dubai’de düğüne yeşil ışık yaktı

Düğün çılgınlığı
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Ortadoğu'yu bir kez daha birbirine kattı... Kasım 2016'da Dubai City Walk'taki organizasyonda Arap hayranlarıyla bir araya gelen Özçivit, önceki akşam da Şeyh Al Maktum'un özel davetlisi olarak Dubai'deydi. Ünlü oyuncuyu yakından görmek isteyen on binler sokaklara döküldü. Arap hayranlarının gönlünde taht kuran yakışıklı Özçivit, özel olarak kurulan sahnede mini bir söyleşi gerçekleştirdi. Oyuncuya söyleşi sırasında en çok sevgilisi Fahriye Evcen'le ilgili sorular soruldu. "Fahriye çok iyi, size selamı var" diyen yakışıklı oyuncuya organizasyon boyunca teklif üstüne teklif yağdı.

4 MİLYON DOLARLIK TEKLİF
Daha önce nişanlısı 'le balayını Dubai'de yapmaları için Arap bir işadamından 2 milyon dolarlık teklif alan Burak Özçivit'e bu kez de düğünleri için reddedemeyeceği öneriler sunuldu. Gözde çiftin bu yaz gerçekleşmesi planlanan düğününü Dubai'de yapmalarını isteyen Arap organizatörler, kesenin ağzını açtı. Gelinlikten damatlığa, düğünün yapılacağı mekandan gelin arabasına kadar pek çok detayı karşılamak isteyen organizatörler, ünlü çifte 2'şer milyon dolar da teklif etti. Gördüğü ilgiden memnun olan Özçivit, yapılan tekliflere karşılık "Türkiye ve Almanya'nın ardından bir düğün de Dubai'de yapmamız gerekiyor" dedi. Özçivit'in önümüzdeki ay Şeyh ve ailesinin himayesinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğe ise nişanlısı Fahriye Evcen'le katılması bekleniyor…

atv'deki yeni dizisi 'Ölene Kadar'la Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da milyonlar tarafından izlenen Fahriye Evcen'in Arap işadamlarının yaptığı teklife ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.


Oyuncuyla fotoğraf çektirmek isteyenlerin cebinden 2 bin 500 lira çıktı.


Sohbet eşliğinde oyuncuyla yemek yiyen hayranları ise organizatörlere 5 bin lira ödedi.
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