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CANı sıkıldı!

Tuna Aksu aşkı biten gecelerde efkar dağıttı. Can isimli bir işadamıyla baş başa yemek yiyen Esmersoy basını öğrenince mekanı yalnız terk etti. Levent’te buluşmak için sözleşen ikili, gazetecileri atlatamayınca planları suya düştü

CANı sıkıldı!
İşletmeci Tuna Aksu'nun evlenme teklifini "Sana aşık değilim" diyerek reddedip 1 buçuk yıllık sevgilisini terk eden Burcu Esmersoy, yeni bir aşka mı yelken açtı? İki hafta önce Londra, Paris, Barcelona ve California'yı kapsayan bir tatile çıkan güzel sunucu, yurda döner dönmez soluğu gecelerde aldı. Önceki akşam Etiler Fenix'e giden Esmersoy, iddiaya göre mekanda 'Can' adında bir işadamıyla eğlendi. Gizemli işadamıyla samimi bir şeklide danslar ettiği öğrenilen ünlü sunucu, kapıda gazetecilerin beklediğini öğrenince mekandan tek başına çıktı. Can Bey'i mekanda bırakan Esmersoy, kendisini almaya gelen aracın kime ait olduğu sorulunca şu yanıtı verdi:


Levent'teki Burcu Esmersoy'un yanına gitmek için yola çıkan Can Bey, gazetecileri atlatamadı.

GİTMEKTEN VAZGEÇTİ
"Bir arkadaşımın arabası nezaketen beni eve kadar göndermek istedi. Sevgilim yok." Yorgun olduğu da gözlerden kaçmayan Burcu Esmersoy, işadamına ait olduğu öğrenilen özel şoförlü lüks ciple mekandan ayrıldı. Güzel sunucuyu Levent'teki bir mekana bırakan araç, ardından Etiler'e geri dönüp işadamını aldı. Esmersoy'un yanına giden gizemli iş adamı habercileri fark edince panikledi. Levent yönüne giden işadamı, şoförüne talimat vererek Bebek istikametine döndü. Planları tutmayan Can Bey, daha sonra Rumelihisarı'nda bir siteye girerek gözlerden kayboldu. Esmersoy ise gittiği mekandan çıkarak kendi evine döndü.



BURCU'YU ŞOFÖRÜYLE GÖNDERDİ
İşadamının şoförlü aracıyla mekandan ayrılan Esmersoy'un jest karşısında keyfine diyecek yoktu.

DOĞAN SAVAŞ
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