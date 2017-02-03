CANı sıkıldı!

Tuna Aksu aşkı biten Burcu Esmersoy gecelerde efkar dağıttı. Can isimli bir işadamıyla baş başa yemek yiyen Esmersoy basını öğrenince mekanı yalnız terk etti. Levent’te buluşmak için sözleşen ikili, gazetecileri atlatamayınca planları suya düştü
İşletmeci Tuna Aksu'nunevlenme teklifini "Sana aşıkdeğilim" diyerek reddedip 1buçuk yıllık sevgilisini terk edenBurcu Esmersoy, yeni bir aşka mıyelken açtı? İki hafta önce Londra,Paris, Barcelona ve California'yıkapsayan bir tatile çıkan güzelsunucu, yurda döner dönmezsoluğu gecelerde aldı. Öncekiakşam Etiler Fenix'e gidenEsmersoy, iddiaya göre mekanda'Can' adında bir işadamıylaeğlendi. Gizemli işadamıyla samimibir şeklide danslar ettiği öğrenilenünlü sunucu, kapıda gazetecilerinbeklediğini öğrenince mekandantek başına çıktı. Can Bey'imekanda bırakan Esmersoy,kendisini almaya gelen aracın kimeait olduğu sorulunca şu yanıtı verdi:
Levent'teki BurcuEsmersoy'un yanınagitmek için yola çıkanCan Bey, gazetecileriatlatamadı.
GİTMEKTEN VAZGEÇTİ "Bir arkadaşımın arabasınezaketen beni eve kadargöndermek istedi. Sevgilimyok." Yorgun olduğu da gözlerdenkaçmayan Burcu Esmersoy,işadamına ait olduğu öğrenilenözel şoförlü lüks ciple mekandanayrıldı. Güzel sunucuyu Levent'tekibir mekana bırakan araç, ardındanEtiler'e geri dönüp işadamınıaldı. Esmersoy'un yanına gidengizemli iş adamı habercileri farkedince panikledi. Levent yönünegiden işadamı, şoförüne talimatvererek Bebek istikametine döndü.Planları tutmayan Can Bey,daha sonra Rumelihisarı'nda birsiteye girerek gözlerden kayboldu.Esmersoy ise gittiği mekandançıkarak kendi evine döndü.
BURCU'YUŞOFÖRÜYLEGÖNDERDİ
İşadamının şoförlü aracıyla mekandan ayrılan Esmersoy'un jest karşısında keyfine diyecek yoktu.
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