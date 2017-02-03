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Boşandı rahatladı

Boşandı rahatladı
Şarkıcı , olaylı bir şekilde ayrıldığı Altan Nuh'tan boşandı. 4 ay evli kaldığı menajeri Nuh'tan şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvuran Özerk, Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası gazetecilere şunları söyledi:

"Bitti arkadaşlar, tek celsede boşandık, 'Boşanmasına karar verildi' cümlesini duyunca rahat bir nefes aldım, Allah hiçbir kadına yaşatmasın bunları. İnşallah artık yüzüm güler."

Aydın HAMZA
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