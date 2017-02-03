Yol Durumu
  1. Özge'den düğün gafı
  2. Kürk tepkisi!

50 bin dolarlık evlilik teklifi

50 bin dolarlık evlilik teklifi
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü futbolcu, 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Ürün Özdemir'le önceki akşam Lacivert adlı mekanda baş başa yemek yedi. Erdoğan, yaptığı sürprizle Özdemir'in ayaklarını yerden kesti.

Sevgilisinin önünde diz çöken futbolcu, 50 bin dolarlık tektaş pırlantayla evlenme teklif etti. Futbolcu Aydın Yılmaz'ın baldızı olan avukat Ürün Özdemir de gözyaşları içinde 'evet' cevabı verdi.



Yaklaşık 190 bin liralık tektaşla sevgilisine evlenme teklif eden ünlü futbolcu, Özdemir'le bu yaz evlenecek.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar