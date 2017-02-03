50 bin dolarlık evlilik teklifi

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü futbolcu, 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Ürün Özdemir'le önceki akşam Lacivert adlı mekanda baş başa yemek yedi. Erdoğan, yaptığı sürprizle Özdemir'in ayaklarını yerden kesti.
Sevgilisinin önünde diz çöken futbolcu, 50 bin dolarlık tektaş pırlantayla evlenme teklif etti. Futbolcu Aydın Yılmaz'ın baldızı olan avukat Ürün Özdemir de gözyaşları içinde 'evet' cevabı verdi.
Yaklaşık 190 bin liralıktektaşla sevgilisineevlenme teklif eden ünlüfutbolcu, Özdemir'le buyaz evlenecek.
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