Yadigara el attı

Güzel oyuncu Burcu Kara, anneanne ve dedesinin mesleğine el attı. Geçtiğimiz günlerde memleketi Bursa'ya giden Kara, ipek böcekçiliği müzesini gezdi. Müzede ipekböceği kozasından ipek çeken ünlü oyuncu, zamanında anneanne ve dedesinin de ipek böceği yetiştirdiğini söyledi. Kara, müze çalışanlarıyla keyifli saatler geçirdi.