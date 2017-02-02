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Yadigara el attı

Yadigara el attı
Güzel oyuncu Burcu Kara, anneanne ve dedesinin mesleğine el attı. Geçtiğimiz günlerde memleketi Bursa'ya giden Kara, ipek böcekçiliği müzesini gezdi. Müzede ipekböceği kozasından ipek çeken ünlü oyuncu, zamanında anneanne ve dedesinin de ipek böceği yetiştirdiğini söyledi. Kara, müze çalışanlarıyla keyifli saatler geçirdi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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