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Sülale boyu gönderme

’ın ’e açtığı dava sonrası sessiz kalan , patladı! Güzel oyuncu, Sezen Aksu’nun şarkısındaki ‘Yetmedi kaynanası, ebesi, dedesi’ sözleriyle video çekip Atalay Ailesi’ne taşını attı

Sülale boyu gönderme
Oğulları Çınar'ın nafakasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi Caner Erkin'e 451 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay'a futbolcunun eşi Şükran Ovalı'dan şarkılı gönderme… Erkin, "Oğlumuza bakmıyor" diyen eski eşinin akıl sağlığından yoksun ve evli oldukları dönemde 3. kişilerle birlikte olduğunu açıklayarak suçlamaları yalanladı. Bugüne kadar sessizliğini koruyan ise önceki gün yaptığı paylaşımla Atalay'a hem gönderme yaptı hem de eşi 'le mutluluğunu gözler önüne serip golünü attı.

eski kayınpederine dava açmıştı
Eşiyle arabada Sezen Aksu'nun son albümünü dinlerken çektiği videoyu instagram'da paylaşan güzel oyuncu, şarkı seçimiyle dikkat çekti. Ovalı, 'Koca Kıçlı' şarkısının "Ne çok biliyorsunuz / Vıdı vıdı bayılıyorsunuz / E sizin de işiniz bu / Bir nevi çalışıyorsunuz / Boşuna mı vurdu çenenize / Ah ne yandınız / Yetmedi bir de çoluğu çocuğu / Kaynanası, görümcesi / Ebesi, dedesi, atası /Yedi ceddi, bütün sülalesi" şeklindeki sözlerini paylaştı. Oyuncunun şarkının bu bölümünü seçmesi akıllara Erkin'in bir türlü yakasını bırakmayan 'la kızıyla evliyken Erkin'in kendisine tahsis ettiği lüks aracı geri vermediği iddia edilen Atalay'ın babasını getirdi.



'VELAYETİ ALACAĞIM'
Eski eşinin başlattığı icra takibiyle küplere binen Caner Erkin, düğmeye bastı. Erkin, Çınar'ın velayetini alabilmek için mahkeme işlemlerini başlattı. Futbolcu, "Oğlumun velayetini alabilmek için de her şeyi yapacağım" dedi.

AYDIN HAMZA
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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