Sülale boyu gönderme

Asena Atalay’ın Caner Erkin’e açtığı dava sonrası sessiz kalan Şükran Ovalı, patladı! Güzel oyuncu, Sezen Aksu’nun şarkısındaki ‘Yetmedi kaynanası, ebesi, dedesi’ sözleriyle video çekip Atalay Ailesi’ne taşını attı
Oğulları Çınar'ın nafakasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi Caner Erkin'e 451 binliralık icra takibi başlatan Asena Atalay'a futbolcunun eşi Şükran Ovalı'dan şarkılı gönderme… Erkin, "Oğlumuza bakmıyor" diyen eski eşinin akılsağlığından yoksun ve evli oldukları dönemde 3.kişilerle birlikte olduğunu açıklayarak suçlamaları yalanladı. Bugüne kadar sessizliğini koruyan Şükran Ovalı ise önceki gün yaptığı paylaşımla Atalay'a hem gönderme yaptı hem de eşi Caner Erkin'le mutluluğunu gözler önüne serip golünü attı.
eski kayınpederine dava açmıştı
Eşiyle arabada Sezen Aksu'nun son albümünü dinlerken çektiği videoyu instagram'da paylaşan güzel oyuncu, şarkı seçimiyle dikkat çekti. Ovalı, 'Koca Kıçlı' şarkısının "Ne çok biliyorsunuz / Vıdıvıdı bayılıyorsunuz / E sizin de işiniz bu / Birnevi çalışıyorsunuz / Boşuna mı vurdu çenenize/ Ah ne yandınız / Yetmedi bir de çoluğu çocuğu /Kaynanası, görümcesi / Ebesi, dedesi, atası /Yediceddi, bütün sülalesi" şeklindeki sözlerini paylaştı. Oyuncunun şarkının bu bölümünü seçmesi akıllara Erkin'in bir türlü yakasını bırakmayan Asena Atalay'la kızıyla evliyken Erkin'in kendisine tahsis ettiği lüks aracı geri vermediği iddia edilen Atalay'ın babasını getirdi.
'VELAYETİ ALACAĞIM'
Eski eşinin başlattığı icra takibiyle küplere binen Caner Erkin, düğmeye bastı. Erkin, Çınar'ın velayetini alabilmek için mahkeme işlemlerini başlattı. Futbolcu, "Oğlumun velayetini alabilmek için de her şeyi yapacağım" dedi.
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