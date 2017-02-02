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Sihirli ev!

ve Ozan Çolakoğlu’nun aylık 45 bin liraya kiraladığı Rumelihisarı’ndaki nın sırrı çözüldü. Müzisyen çift, stüdyo olarak da kullanacakları villada genç yeteneklere ders verecek. İkili, minik sokak çalgıcılarını da keşfedip yıldızlar yaratacak

Sihirli ev!
Geçtiğimiz ay oğulları Azur Benan'ı kucaklarına alan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'ndan alkışlanacak hareket… Oğullarının 10 Ocak'ta dünyaya gelmesiyle daha geniş bir eve çıkmaya karar veren ikilinin Zorlu'daki rezidanslarından Rumelihisarı'ndaki 3 katlı bir villaya taşındıkları iddia edildi. Ancak işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. Çiftin aylık kirası 45 bin lira olan deniz manzaralı, bahçeli ve güvenlikli yı genç yeteneklere eğitim verecekleri müzik okulu açmak için tuttuğu öğrenildi.

YETENEK AVINA ÇIKTILAR...
Tarkan'dan Murat Boz'a kadar Türkiye'nin 1 numaralı isimleriyle çalışan başarılı müzisyen Ozan Çolakoğlu'nun uzun zamandır üzerinde çalıştığı müzik okulu projesine eşi de sıcak bakınca ikili, kolları sıvadı. Müzik konusunda başarılı gençlerin kapsamlı bir eğitime tabi tutulacağı okulun kapıları yetenekli ama maddi durumu yetersiz öğrencilere de açık olacak. Ailelerinin geçimlerini sağlamak için sokaklarda akordeon, gitar ve flüt gibi enstrüman çalan çocukları da okullarının bünyesine katıp ücretsiz eğitim vermeyi hedefleyen ünlü çift, şimdiden yetenek avına çıktı. İkili, gençlere uzatacakları sihirli değnekle hayatlarını değiştirecek...


Çolakoğlu, eşiyle ders vereceği villayı aynı zamanda stüdyo olarak da kullanacak.

AYDIN HAMZA
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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