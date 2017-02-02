Sihirli ev!

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’nun aylık 45 bin liraya kiraladığı Rumelihisarı’ndaki villanın sırrı çözüldü. Müzisyen çift, stüdyo olarak da kullanacakları villada genç yeteneklere ders verecek. İkili, minik sokak çalgıcılarını da keşfedip yıldızlar yaratacak
Geçtiğimiz ay oğulları AzurBenan'ı kucaklarına alan Gülşen veOzan Çolakoğlu'ndan alkışlanacakhareket… Oğullarının 10 Ocak'ta dünyayagelmesiyle daha geniş bir eve çıkmaya kararveren ikilinin Zorlu'daki rezidanslarındanRumelihisarı'ndaki 3 katlı bir villayataşındıkları iddia edildi. Ancak işin aslının öyleolmadığı ortaya çıktı. Çiftin aylık kirası 45 binlira olan deniz manzaralı, bahçeli ve güvenliklivillayı genç yeteneklere eğitim vereceklerimüzik okulu açmak için tuttuğu öğrenildi.
YETENEK AVINA ÇIKTILAR... Tarkan'dan Murat Boz'a kadar Türkiye'nin1 numaralı isimleriyle çalışan başarılımüzisyen Ozan Çolakoğlu'nunuzun zamandır üzerinde çalıştığımüzik okulu projesine eşi Gülşende sıcak bakınca ikili, kolları sıvadı.Müzik konusunda başarılı gençlerinkapsamlı bir eğitime tabi tutulacağıokulun kapıları yetenekliama maddi durumu yetersizöğrencilere de açık olacak.Ailelerinin geçimlerini sağlamakiçin sokaklarda akordeon, gitarve flüt gibi enstrüman çalançocukları da okullarının bünyesinekatıp ücretsiz eğitim vermeyihedefleyen ünlü çift, şimdidenyetenek avına çıktı. İkili, gençlereuzatacakları sihirli değneklehayatlarını değiştirecek...
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