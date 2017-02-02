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Öğrenciler ödüllendirdi

Öğrenciler ödüllendirdi
İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 'İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri', önceki akşam sahiplerini buldu. Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen geceye Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle damgasını vurdu.

'Yılın En Başarılı Kadın Film Oyuncusu' ödülünü alan Sarıkaya, yeni projesiyle çok yakında ekranlara döneceğini söyledi. 'Yılın En Başarılı Erkek Şarkıcısı' seçilen Yalın ise gece boyunca genç kızlardan büyük ilgi gördü.

Doğan SAVAŞ
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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