Öğrenciler ödüllendirdi

İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 'İTÜEMÖS Başarı Ödülleri', önceki akşam sahiplerini buldu. Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen geceye Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle damgasını vurdu.
'Yılın En Başarılı KadınFilm Oyuncusu' ödülünü alan Sarıkaya, yeni projesiyle çok yakında ekranlara döneceğini söyledi. 'Yılın En Başarılı ErkekŞarkıcısı' seçilen Yalın ise gece boyunca genç kızlardan büyük ilgi gördü.
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