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Muhteşem start

Geçtiğimiz yılı zirvede kapatan , 2017’nin ilk ayında da farkını ortaya koyup ‘Türkiye’nin en çok izlenen kanalı’ olma unvanını korudu

Muhteşem start
Türkiye'nin kanalı atv, yeni yılın ilk ayında da iddiasını korudu. Yayınladığı dizi ve ıyla yıllardır her döneme damgasını vuran , 2016'yı lider olarak zirvede bitirip 2017'ye de zaferle başladı. atv, Ocak ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün - 20+ABC1, Prime Time Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya verilerine göre Ocak ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, birinciliği kaptırmadı.

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşımaya başarılı yapımlarıyla devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Kim Milyoner Olmak İster? ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu gibi çok sayıda ses getiren programı izleyiciyle buluşturan atv'nin i de milyonları ekrara kilitledi. Aşk ve Mavi, Seviyor Sevmiyor ve Ölene Kadar gibi yapımlar, bir kez daha "Dizi atv'de izlenir" dedirtti.

SINIR AŞAN BAŞARI
Başarısı Türkiye sınırlarını aşan Müge Anlı'nın her sabah ekranlara gelen 'Müge Anlı'yla Tatlı Sert' programı izlenme rekorları kırıyor.



Başrollerinde Kerem Bürsin'le Leyla Lydia Tuğutlu'nun yer aldığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisi de farklı hikayesiyle kısa sürede milyonların gönlünü fethetti.

MUTLULUĞUN ADRESİ
Yuva kurmak isteyenlerin değişmez adresi 'Esra Erol'da' programı da atv'nin başarısında en büyük paya sahip yapımlardan biri…
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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