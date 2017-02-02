Muhteşem start

Türkiye'nin kanalı atv, yeni yılın ilk ayında da iddiasını korudu. Yayınladığı dizi ve programlarıyla yıllardır her döneme damgasını vuran atv, 2016'yı lider olarak zirvede bitirip 2017'ye dezaferle başladı. atv, Ocak ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler,Tüm Gün – AB, Tüm Gün -20+ABC1, Prime Time TümKişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya verilerine göre Ocak ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, birinciliği kaptırmadı.
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çokizlenen kanal olma unvanını taşımaya başarılı yapımlarıyla devam ediyor. Müge Anlı ileTatlı Sert, Esra Erol'da, KimMilyoner Olmak İster? ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu gibi çok sayıda ses getiren programı izleyiciyle buluşturan atv'nin dizileri de milyonları ekrara kilitledi. Aşk ve Mavi,Seviyor Sevmiyor ve ÖleneKadar gibi yapımlar, bir kez daha "Dizi atv'de izlenir" dedirtti.
SINIR AŞANBAŞARI
Başarısı Türkiye sınırlarını aşan Müge Anlı'nın her sabah ekranlara gelen 'Müge Anlı'yla Tatlı Sert' programı izlenme rekorları kırıyor.
Başrollerinde Kerem Bürsin'le Leyla Lydia Tuğutlu'nun yer aldığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisi de farklı hikayesiyle kısa sürede milyonların gönlünü fethetti.
MUTLULUĞUNADRESİ
Yuva kurmak isteyenlerin değişmez adresi 'Esra Erol'da' programı da atv'nin başarısında en büyük paya sahip yapımlardan biri…
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