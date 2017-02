Her gece tuvalet temizledim

Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç, bugünlere nasıl geldiğini anlatırken ilginç bir anısını da paylaştı. Babasının işinden kaçıp kurtulmak istediğini belirten Ortaç, şöyle dedi: "Babam her gece on birde bana tuvalet temizletirdi. Rahmetli, iş yeri sahibiydi ve 300 tane işçisi vardı. İşçilerinin başına beni koyacağına 301 olarak sona koyardı. Her gece de tuvalete gönderirdi, bütün o elemanların pisliğini ellerimle temizlerdim."