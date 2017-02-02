Her gece tuvalet temizledim

Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç,bugünlere nasıl geldiğini anlatırken ilginç biranısını da paylaştı. Babasının işinden kaçıpkurtulmak istediğini belirten Ortaç, şöyle dedi:"Babam her gece on birde bana tuvalettemizletirdi. Rahmetli, iş yeri sahibiydi ve300 tane işçisi vardı. İşçilerinin başına benikoyacağına 301 olarak sona koyardı. Her gecede tuvalete gönderirdi, bütün o elemanlarınpisliğini ellerimle temizlerdim."
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