‘Güzel’ paylaşım

Ahu Yağtu, kalbinin de güzel olduğunu gösterdi. Eski eşi CemYılmaz'dan Kemal isminde bir oğlu olan Yağtu, minikler için kolları sıvadı. Ünlü oyuncu, önceki gün Balat'taki HobbitHouse'da başlatılan 'PaylaşKurtul' ismindeki kampanyaya destek verdi.
Bir kitapçıdan yüzlerce kitap alan Ahu Yağtu, bunları Hobbit House isimli mekanda miniklere elleriyle dağıttı. Yağtu, "Yaptığımız pek bir şey değilsadece ufacık bir ziyaret. Sizde onları küçük paylaşımlarlamutlu edebilirsiniz" dedi.
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