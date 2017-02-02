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‘Güzel’ paylaşım

‘Güzel’ paylaşım
Ahu Yağtu, kalbinin de güzel olduğunu gösterdi. Eski eşi Cem Yılmaz'dan Kemal isminde bir oğlu olan Yağtu, minikler için kolları sıvadı. Ünlü oyuncu, önceki gün Balat'taki Hobbit House'da başlatılan 'Paylaş Kurtul' ismindeki kampanyaya destek verdi.

Bir kitapçıdan yüzlerce kitap alan , bunları Hobbit House isimli mekanda miniklere elleriyle dağıttı. Yağtu, "Yaptığımız pek bir şey değil sadece ufacık bir ziyaret. Siz de onları küçük paylaşımlarla mutlu edebilirsiniz" dedi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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