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Efkar değil eğlence

Efkar değil eğlence
Arda Turan'ın eski aşkı Aslıhan Doğan, teselliyi gecelerde buldu. Geçtiğimiz hafta Aslışah Alkoçlar'ın arabasında son ses müzik dinleyip eğlenen Doğan, önceki gece de Kuruçeşme'deki 'Baca6' adlı mekandaydı. Arkadaşlarıyla eğlenen sosyetik güzel, "Efkar mı dağıttınız?" sorusuna "Efkar dağıtacak bir durum yok, eğlendim" dedi.

Doğan SAVAŞ
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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