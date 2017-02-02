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Ceren aşka geldi

Ceren aşka geldi
Rafet El Roman'la Ekim 2016'da 2 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Ceren Kaplakarslan, önceki akşam yeni sevgilisiyle Akmerkez'de objektiflere yakalandı. Ellerindeki kahvelerle mağazaları turlayan ikili, gazetecileri görünce panikledi.

Boşanmadan 1 ay önce de sevgilisiyle Arnavutköy'de yakalanan Kaplakarslan, o dönem ismini gizlediği aşkıyla ilgili sorulara yine sessiz kaldı. Oyuncu, o dönem aşkının adını telefonuna Macarca 'zeki' anlamına gelen 'Akila' olarak kaydetmişti.

Önceki akşam birlikte görüntülenen ikili, Ceren Kaplakarslan boşanmadan önce de birlikte yakalanmıştı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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