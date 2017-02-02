Ceren aşka geldi

Rafet El Roman'la Ekim 2016'da 2 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren CerenKaplakarslan, önceki akşam yeni sevgilisiyle Akmerkez'de objektiflere yakalandı. Ellerindeki kahvelerle mağazaları turlayan ikili, gazetecileri görünce panikledi.
Boşanmadan 1 ay öncede sevgilisiyle Arnavutköy'de yakalanan Kaplakarslan, o dönem ismini gizlediği aşkıyla ilgili sorulara yine sessiz kaldı. Oyuncu, o dönem aşkının adını telefonuna Macarca 'zeki' anlamına gelen 'Akila' olarak kaydetmişti.
Önceki akşam birliktegörüntülenen ikili,Ceren Kaplakarslanboşanmadan önce debirlikte yakalanmıştı.
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