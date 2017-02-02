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‘Baba’ dostluk

‘Baba’ dostluk
Eski Milli futbolcu ve yazarımız Hayri Ülgen'in 'Baba Hayri' kitabı, Türkiye'yi dolaşıyor. Geçtiğimiz gün Antalya Belek'teki Voyage Hotel'de Eraysan Stan Group Fuar organizasyonunda yer alan imza töreninde yüzlerce hayranına imzalayan Ülgen'i, Abdullah Avcı da yalnız bırakmadı. Ülgen, "20 yılı aşkın bir süredir tanıdığım ve dostum Avcı'dan kitap konusunda övgü almak beni daha da mutlu etti" dedi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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