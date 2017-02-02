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Avrasya’da kliplendi

Avrasya’da kliplendi
, İrem Derici ile düet yaptığı 'Kıymetlim'in klibini Avrasya Tüneli'nde çekti. Klibin bir kısmını Avrasya Tüneli'nin en derin noktası olan 106 metrede çeken Ceceli, klipte Türkiye tanıtım yüzü olduğu Aston Martin kullandı. Ünlü sanatçı, "Boğaz'ın 106 metre altında çekim yapmak muhteşem bir deneyimdi. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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