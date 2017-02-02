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Ahmet’in melekleri

Ahmet’in melekleri
'Çalgı Çengi İkimiz' filmi ile 2 milyondan fazla seyirciye ulaşan Ahmet Kural, önceki gece başarısını güzellerle kutladı! Geceye Arnavutköy'de Revma Balık'ta başlayan Kural, Nişantaşı'na geçti. Ünlü oyuncu, burada 3 güzelle tanıştı. "Kadınların yakın markajında kalmak güzel" diyen , gecesini de Nişantaşı Dutluk'ta 3 güzelle eğlenerek kutladı.




Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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