Ahlaksız teklifi yapan vukuatlı işadamı çıktı!

Sunucu Neşe Sapmaz'ın savcılığa "Proje konuşup iş teklif etmek için telefonumu aldı. Sonra 'Uygunsan yemeğe çıkalım, seni çıtır çıtır yemek istiyorum' diye taciz mesajları attı. Bana mobbing uygulayıp psikolojimi bozdu" diye şikayet ettiği Ümit A.'nın kimliği ortaya çıktı. İddialara göre o isim; Yurtiçi Kargo'nun patronu Ümit Arıkan.
MAGAZİN SKANDALI
Eğer Neşe Sapmaz'ın iddiaları doğru çıkarsa, işadamını epey sıkıntılı günler bekliyor. Çünkü Arıkan'ın adı yıllar önce magazin dünyasına damga vurmuştu. Arıkan, Akmerkez'deki bir rezidansta dönemin ünlü mankenlerine kendisi için özel defile yaptırmıştı. Bu skandal podyumları karıştırmış, aylarca konuşulmuştu.
Taciz mesajlarının sahibi işadamı Ümit Arıkan
AKMERKEZ SKANDALI NEYDİ?
2000'li yılların başında Akmerkez'deki bir rezidansta dönemin ünlü mankenleri Çağla Şıkel ve Yeşim Palandüz; üç işadamı için özel defile yapmıştı. Podyum dünyasını karıştıran bu olay tarihe 'Akmermez'de kişiye özel defile skandalı' olarak geçmişti. O üç işadamından biri de Ümit Arıkan'dı.
TACİZİN PERDE ARKASI
Günaydın yazarı Mevlüt Tezel skandalın perde arkasını kaleme aldı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı:
"Sabah'ın deneyimli muhabiri Dilek Yaman yine bir mahkeme dosyasından magazin gündemine bomba gibi düşen bir habere imza attı. TRT başta olmak üzere birçok kanalda kültür sanat ve spor programları sunan ve şu an Beyaz TV'de görme engellilerin sorunlarını ele alan 'Gönül Gözü' programının sunuculuğunu üstlenen Neşe Sapmaz, Levent'teki bir AVM'nin restoranında arkadaşlarıyla yemek yerken tesadüfen Ümit A. adlı işadamıyla tanışmış. İş teklif etme bahanesiyle kendisine yaklaşıp telefon numarasını alan Ümit A., Sapmaz'a 'Bir gece seni yemeğe çıkarıp çıtır çıtır yemek istiyorum. Uygun musun?' şeklinde bir mesaj atmış. Gelen mesajlara cevap vermeyen ünlü sunucu, bu kez de sosyal medyadan cinsel taciz mesajlarına maruz kalmış.
Taciz mesajlarının sonu gelmeyince de ünlü sunucu, "Şu anda telefonumda engelli olsa da, Ümit A.'nın bana ulaşmasını hiçbir şekilde engelleyemiyorum. Yaşadığım mobbing psikolojimi bozuyor" diyerek şikayette bulundu.
İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.
Mahkeme; Ümit A.'nın, Sapmaz'ın evine, iş yerine yaklaşmaması ve hiçbir iletişim yoluyla kendisine ulaşmamasına karar verdi. Başlatılan soruşturma devam ediyor.
Sapmaz gibi ünlü bir sunucunun direkt 'Seni yemeğe çıkarıp çıtır çıtır yemek istiyorum' diye ahlaksız bir teklif alması ve bu tacizlerin devam etmesi akıl alır gibi değil.
Kadın haklarını koruma derneklerinin de bu davanın takipçisi olacağı yönünde bilgiler geliyor.
Magazin medyasında en çok merak edilen soru ise şu: Kim bu Ümit A.?
Biraz araştırdım; Ümit A. çok ünlü bir işadamı çıktı. O mesajları, bünyesinde MEF Eğitim Kurumları ve Yurtiçi Kargo gibi büyük markaların da yer aldığı Arıkanlı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Arıkan'ın attığı söyleniyor. Yıllar önce Akmerkez Residence'da Çağla Şıkel, Yeşim Palandüz ve Şennur Şafak'ın üç işadamına özel defile sunması, magazin gündemine damgasını vurmuştu.
Aylarca konuşulan o özel defileye katılan işadamlarından birinin de Ümit Arıkan olduğu iddia edilmişti. Yıllar sonra Arıkan'ın adının başka bir skandala karışması üzücü.
Elbette Arıkan şu anda şüpheli sıfatında, mahkemenin kararı bekleniyor. Eğer Sapmaz'ın iddiaları doğru çıkarsa, Arıkan'ı zor günler bekliyor."
SABAH/GÜNAYDIN- ÖZEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.