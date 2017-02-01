Sevimli misafir

Vizyondaki filmi 'Olanlar Oldu'nun gişedeki başarısıyla yüzü gülen Ata Demirer'in keyfine diyecek yok... Çıktığı turne kapsamında gittiği Urla'da akşam yemeği için bir mekana giden Demirer, masasına gelen bir kediyi elleriyle besledi. Sevimli kedi, komedyenin kucağına çıkıp böyle yemek yedi.