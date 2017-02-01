Yol Durumu
  1. Manyak iddia
  2. Ezber bozan aşk

Sevimli misafir

Sevimli misafir
Vizyondaki filmi 'Olanlar Oldu'nun gişedeki başarısıyla yüzü gülen Ata Demirer'in keyfine diyecek yok... Çıktığı turne kapsamında gittiği Urla'da akşam yemeği için bir mekana giden Demirer, masasına gelen bir kediyi elleriyle besledi. Sevimli kedi, komedyenin kucağına çıkıp böyle yemek yedi.
Etiketler:
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar