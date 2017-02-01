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Muratına erdi

Muratına erdi
Eski manken Deniz Akkaya, şiddet gördüğü için ayrıldığı işadamı Murat Varol'dan vazgeçemiyor. Varol'dan ayrıldıktan sonra Yunan aşkı Haris'le evleneceğini açıklayan Akkaya, Varol'u kıskandırma çalışmalarının meyvesini aldı. Kısa süre önce Rus sevgilisiyle yollarını ayıran işadamı Akkaya'ya geri döndü.

Skandal çift, geçtiğimiz hafta sonu Suadiye'deki Laila adlı mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar dans ederek eğlendi. Mekandan birlikte çıkan ikilinin geceyi de Suadiye Oteli'nde geçirdiği gelen bilgiler arasında… Olaylı çiftin, yakalanmamak için Anadolu Yakası'ndaki mekanları tercih ettiği de konuşuluyor...


* İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden çift, birbirlerini karşılıklı olarak şiddetle suçlamıştı.

DOĞAN SAVAŞ



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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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